Giustizia: Pastorino (Leu), surreale mettere a rischio governo

- Il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, afferma che "l'eventuale sfiducia al ministro della Giustizia Bonafede suonerebbe come la sfiducia all'intero esecutivo" E in una argomenta: "Inutile girarci intorno: un alleato di maggioranza voterebbe, insieme alle opposizioni, contro un capodelegazione. Ecco, dinanzi a una pesante crisi economica, nel pieno di un'epidemia gravissima, è surreale mettere a rischio questa esperienza di governo. E sarebbe impossibile da far comprendere ai cittadini la ratio dell'operazione. Chi spiegherebbe ai commercianti in affanno, ai lavoratori in cassa integrazione, a chi perde il lavoro, che ci saranno consultazioni e chissà se poi non le elezioni?". Pastorino poi conclude: "Auspico quindi che prevalga il senso di responsabilità che in questo caso è semplice buonsenso. Se ci sono delle questioni da chiarire, si devono affrontare nelle sedi opportune. E non si fa colpendo un ministro per precedenti ruggini personali e politiche". (Com)