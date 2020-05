Cipro: governo ritira temporaneamente disegno di legge su prestiti garantiti dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cipriota ha deciso di ritirare un disegno di legge che prevede prestiti bancari garantiti dallo Stato, preparato seguendo il quadro della Commissione europea a sostegno dell’economia nell’ambito della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze cipriota, Constantinos Petrides, al termine di una riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”. Petrides ha chiarito che il governo come dimostrato in precedenza intende dare un segnale di "buona volontà" nei confronti delle forze politiche di opposizione chiedendo un consenso unanime sul provvedimento in Parlamento. Il ministro ha fatto riferimento a una serie di proposte, presentate da partiti, che l’esecutivo ha inserito nel disegno di legge "per motivi di consenso". Petrides ha affermato, tuttavia, che permangono differenze significative tra le parti, mentre continuano a emergere nuovi emendamenti "che modificano la filosofia del piano o sono chiaramente in linea con il quadro di sostegno europeo". Il ministro ha affermato che il piano si è trasformato in una questione di “confronto politico”, che potrebbe essere “particolarmente dannoso” per il paese e la sua economia. Petreides ha infine affermato che il governo procederà ad annunciare politiche e misure la prossima settimana, nell'ambito di un quadro globale, a sostegno delle piccole e medie imprese, dei posti di lavoro e della comunità imprenditoriale.(Res)