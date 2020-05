Fondazioni: Italia-Usa, tra i 5 più importanti think tank italiani, unica a non percepire finanziamenti pubblici o privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Italia Usa anche nel 2020 è tra i 5 più importanti think tank italiani, secondo il rapporto Cogito Ergo Sum redatto da Openpolis, in collaborazione con la trasmissione televisiva Report. E' quanto si legge nella newsletter della Fondazione. "Le strutture più grandi e iperconnesse: storicamente cinque organizzazioni hanno rappresentato quelle più connesse. Parliamo nello specifico di Aspen institute Italia (presidente Giulio Tremonti), Astrid (presidente Franco Bassanini), Fondazione Italia Usa (presidente Mauro della Porta Raffo), Italia decide (presidente Luciano Violante) e Italianieuropei (presidente Massimo D'Alema)", sostiene la ricerca che ha preso in esame 153 think tank nel nostro Paese. La Fondazione Italia Usa, non-partisan, è anche - prosegue il testo della newsletter - la struttura con il più alto numero di parlamentari: "la Fondazione Italia Usa può contare legami con 29 parlamentari, il dato più alto tra le organizzazioni censite. (...) La Fondazione Italia Usa ha al proprio interno rappresentanti di tutti i principali partici politici, dal Partito democratico alla Lega, passando per Movimento cinque stelle e Forza Italia. In questo modo la struttura ha un sostegno trasversale". (segue) (Rin)