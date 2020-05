Fondazioni: Italia-Usa, tra i 5 più importanti think tank italiani, unica a non percepire finanziamenti pubblici o privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca, concentrandosi sulle figure politiche, non indica che la Fondazione Italia Usa è anche quella, al di là dei parlamentari, con il maggior numero di giornalisti, ambasciatori, esponenti della cultura, della moda, della scienza, dello spettacolo, e premi Nobel. Oltre 120 altissime personalità unite dall'amicizia tra Italia e Stati Uniti d'America. La Fondazione Italia Usa non figura inoltre, nella ricerca, nelle classifiche dei finanziamenti pubblici e delle fondazioni che ricevono donazioni da società pubbliche o private, in quanto per scelta e a tutela della propria totale indipendenza non riceve alcuna forma di contributi, sussidi o sovvenzioni, neppure nella forma di incarichi professionali, da alcuna istituzione o ente pubblico, governativo o locale, né sponsorizzazioni o pubblicità da parte di aziende. La Fondazione Italia Usa - conclude la newsletter - è l'unica realtà in Italia ad essere sostenuta solo ed esclusivamente dalle singole quote associative dei propri soci. (Rin)