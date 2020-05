Russia-Germania: telefonata tra Lavrov e Maas su Ucraina e risposta a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo tedesco, Heiko Maas, hanno avuto una conversazione telefonica in merito alla situazione in Ucraina e alle strategie di risposta all'epidemia di coronavirus. "Per quanto riguarda la risoluzione del conflitto interno in Ucraina, Lavrov ha sottolineato l'importanza di convincere Kiev a perseguire l'incondizionata e piena attuazione degli accordi raggiunti dopo il vertice dei leader del formato Normandia il 9 dicembre 2019 a Parigi e soggetti all'attuazione tramite il meccanismo dei Gruppi di contatto", ha affermato il ministero in una nota. Lavrov e Maas hanno discusso anche di questioni bilaterali e internazionali. Inoltre, le due parti hanno visto con favore il coordinamento degli sforzi globali in merito al contrasto della pandemia di Covid-19. (Rum)