Taiwan: annunciata nuova squadra di governo per il secondo mandato della presidente Tsai

- Un giorno prima dell'insediamento della presidente Tsai Ing-wen per il suo secondo mandato quadriennale, lo Yuan esecutivo di Taiwan ha annunciato oggi la nuova squadra di governo. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa locale "Cna", il rimpasto non ha visto apportato modifiche ai vertici dei ministeri di Difesa, Esteri, Trasporti, Interni, Sanità, Giustizia ed Economia. Tra i ministri appena nominati vi è il ministro del Consiglio di sviluppo nazionale (Ndc, l'agenzia di pianificazione politica dello Yuan esecutivo), Kung Ming-hsin, che ha sostituito Chen Mei-ling. Kung, 56 anni, è attualmente un ministro senza portafoglio e in precedenza ha ricoperto la carica di viceministro della Ndc e viceministro dell'Economia. Il nuovo ministro della Scienza e della Tecnologia è Wu Tsung-tsong, che prende il posto di Chen Liang-gee. Il ministro del Consiglio per gli Affari continentali Lee Yung-de diventerà il nuovo ministro della Cultura in sostituzione di Cheng Li-chiun. La posizione di Lee in seno al consiglio sarà occupata dal suo vice, Yiong Cong-ziin. Il vicepresidente della Commissione di vigilanza finanziaria in carica, Huang Tien-mu, sarà promosso presidente dell'organismo dopo che il suo predecessore Wellington Koo è stato nominato nuovo segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan. L'attuale principale rappresentante di Taiwan in Thailandia, Tung Chen-yuan, diventerà ministro del Consiglio per gli affari esteri al posto di Wu Hsin-hsing. Huang Chih-ta, l'attuale capo dell'ufficio del premier Su Tseng-chang, verrà promosso a ministro senza portafoglio. Il nuovo gabinetto assumerà ufficialmente l'incarico domani, mercoledì 20 maggio, dopo una cerimonia di giuramento presso l'ufficio presidenziale tenuta dalla presidente Tsai, che si terrà dopo la cerimonia di giuramento all'inizio della giornata. (Cip)