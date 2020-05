Monza: tre giorni di controlli sulla sicurezza urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro giovane, minorenne e italiano, è stato segnalato per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Gli agenti nel “Nost”, infine, hanno trovato un blocchetto di hashish del peso di circa 17 grammi che era stato nascosto nelle immediate vicinanze. Tutti i ragazzi sono stati sanzionati per aver causato assembramento, in violazione alle disposizioni in tema di contrasto al diffondersi del Covid – 19. Piazza Cambiaghi al centro dei controlli mercoledì 13 maggio. Due operazioni del «Nost», alle 16 e alle 18.30, hanno verificato che l'area fosse in sicurezza in vista dello svolgimento del mercato del giovedì. Presenti anche gli operatori dell'impresa «Sangalli» per pulire la piazza. Tra la prima e la seconda operazione gli agenti hanno controllato i giardini di via Visconti dove il cane Narco ha scovato, nascosto sotto una zolla di erba, un sacchetto con circa 25 grammi di marijuana. È stato identificato un soggetto gambiano che deteneva circa 7 grammi di marijuana per uso personale e, per questo, segnalato alla Prefettura di Monza e Brianza. Gli agenti del "Nost" sono intervenuti nuovamente in piazza Cambiaghi giovedì alle 6.30 del mattino per verificare che ci fossero tutte le condizioni per lo svolgimento in sicurezza del mercato alimentare. (segue) (Com)