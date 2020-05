Monza: tre giorni di controlli sulla sicurezza urbana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio, a partire dalle 14.15 circa, gli agenti hanno controllato altre aree della città: i giardini di via Visconti, la Stazione Monza sobborghi, la pista ciclabile del canale Villoresi nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Ghilini sino a via Val d'Ossola e, infine, nel tardo pomeriggio i giardini di via Manzoni, all'angolo con via Campini, dove un cittadino nigeriano è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Complessivamente nel pomeriggio sono stati identificate e controllate 28 persone. “Con queste operazioni stiamo mettendo pressione ai venditori di morte, spiega l'assessore Federico Arena. Per questo i controlli sono continui e costanti in tutta la città, in particolare nei parchi e nelle aree verdi dove lo spaccio di droga è in mano a stranieri irregolari». Secondo i dati di Orim (Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità) e Polis Lombardia sul territorio regionale ci sono circa 122mila immigrati clandestini, l'8 per cento della popolazione straniera. “Numeri decisamente alti”, sottolinea l'assessore che ritiene “necessario l'accompagnamento coattivo alla frontiera. Senza misure decise da parte dello Stato, la nostra azione rischia di essere inutile”. (Com)