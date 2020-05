L'allarme di Zuckerberg: "Altri paesi potrebbero imitare la Cina sulla regolamentazione di Internet"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha dichiarato di essere "preoccupato" dal fatto che altri paesi potrebbero tentare di imitare l'approccio cinese alla regolamentazione di Internet. "Giusto per essere sincero a riguardo, penso stia emergendo un modello che proviene da paesi come la Cina che tendono ad avere valori molto diversi rispetto ai paesi occidentali, che sono più democratici", ha detto Zuckerberg durante una conversazione in video con il commissario dell'Industria dell'Unione europea (Ue) Thierry Bretone.Il fondatore di Facebook ha aggiunto che spetta ai paesi democratici occidentali disporre di un quadro chiaro per la privacy dei dati. "Abbiamo una responsabilità comune per aiutare a sviluppare questo aspetto", ha aggiunto. Zuckerberg aveva già fatto commenti simili l'anno scorso, affermando che è importante non consentire alla Cina di stabilire le regole di Internet, alimentando forti critiche da parte dei dipendenti cinesi della compagnia. Zuckerberg ha elogiato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) dell'Ue, che ha introdotto modifiche al modo in cui Facebook, Twitter, Google e altre società Internet raccolgono i dati degli utenti nell'Unione. L'ad di Facebook ha affermato di ritenere inevitabile la cooperazione tra piattaforme tecnologiche e autorità di regolamentazione governative. (Cip)