Coronavirus: Borghi (Pd), non ci sono state rotture costituzionali, voteremo mozione maggioranza

- Per il deputato del Partito democratico, Enrico Borghi, con i dpcm sull'emergenza coronavirus "non ci sono state fughe in avanti, non ci sono state rotture costituzionali. Siamo convinti - ha aggiunto - che governo e Parlamento si siano mossi nel solco delle guarentigie costituzionali e per questo motivo voteremo la mozione di maggioranza". Il parlamentare è intervenuto nell'Aula della Camera in sede di dichiarazione di voto sulle "mozioni Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Lupi ed altri n. 1-00346 e Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro ed altri n. 1-00348 concernenti iniziative volte al superamento delle limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite e delle criticità normative emerse in relazione alla gestione dell'emergenza da Covid-19". L'esponente del Pd ha, poi, sostenuto: "Siamo da sempre parlamentaristi, intendendo il Parlamento come il luogo dell’esercizio della sovranità e della volontà popolare, secondo i limiti delle nostre regole. Un dato è certo: la centralità del Parlamento è il contrario di quella logica dei pieni poteri che la scorsa estate alcuni amici e colleghi hanno evocato. Così come è certo", ha concluso Borghi, "che la centralità del Parlamento è il contrario dell’Ungheria dove Viktor Orbán governa a tempo indeterminato". (Rin)