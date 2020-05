Energia: Germania-Paesi Bassi, firmata intesa su ingresso governo federale in Tennet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Germania e Paesi Bassi hanno formato oggi una lettera di intenti sull'ingresso del governo federale in Tennet, operatore di rete elettrica attivo in entrambi i paesi di proprietà del ministero delle Finanze olandese. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha commentato: “La transizione energetica ha un impatto significativo sulla trasmissione di elettricità e in particolare sui gestori dei sistemi di trasmissione sia nei Paesi Bassi sia in Germania. Può avere successo solo se approfittiamo di una più stretta cooperazione e coordinamento con i nostri vicini olandesi”. L'obiettivo è sviluppare soluzioni di rete “efficienti e innovative” ed effettuare gli investimenti necessari nelle reti “nel modo più efficiente possibile in termini di costi”. Nella lettera di intenti su Tennet, Germania e Olanda hanno concordato di decidere nei prossimi mesi i dettagli della partecipazione del governo federale nell'azienda. Si tratta, in particolare, di esaminare le opzioni di investimento e partecipazione e di sviluppare un approccio comune per rafforzare la base di capitale di Tennet. La questione è anche se il governo federale parteciperà a Tennet come gruppo olandese o alla sua controllata in Germania. Intanto, l'azienda ha accolto con favore gli ultimi sviluppi. Interpellato da “Handelsblatt”, l'amministratore delegato del gruppo Tennet, Manon van Beek, ha dichiarato che la società “svolge un ruolo chiave nell'attuazione della transizione energetica”. Van Beek ha proseguito: “Ciò vale anche per Germania e Paesi Bassi. È quindi logico che i due Stati diventino azionisti comuni di Tennet”. (Geb)