Fase 2: sindaco Appendino, innovazione e opere pubbliche, la ricetta di Torino per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino, come tutte le città, è stata pesantemente colpita dal lockdown. Lo afferma Chiara Appendino, sindaco di Torino e leader del Movimento Cinque Stelle, in un'intervista a "Formiche". "In primis lo sono stati i cittadini torinesi. Nonostante il diffusissimo rispetto delle regole e delle prescrizioni delle autorità – motivo per cui torno a ringraziarli – è innegabile che l’impatto economico, psicologico e sociale sia stato molto pesante. Penso ad esempio alle famiglie, che si sono trovate da un giorno all’altro costrette in casa dovendo ricostruire abitudini e termini delle relazioni. Ma penso anche ai bambini, senza scuola e senza la possibilità di uscire a giocare nonostante l’arrivo di una bellissima primavera. Così come agli anziani, alle persone fragili e a tutti coloro che sono rimasti soli", dichiara Appendino. "Ricordiamolo sempre, il Covid-19 non è uguale per tutti. Non è uguale per una famiglia di cinque persone in 40 metri quadri e per una famiglia di due persone in 100 metri quadri. E io non dimenticherò mai i commenti ai miei post sui social delle madri che mi dicevano “Viviamo in 35 metri quadri e mia figlia deve seguire le videolezioni in bagno”. E poi c’è il tema – fondamentale – economico", aggiunge ancora il sindaco di Torino. (segue) (Rin)