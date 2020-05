Fase 2: sindaco Appendino, innovazione e opere pubbliche, la ricetta di Torino per l’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appendino parla poi di come uscire dalla crisi generata dalla pandemia. "Credo che sarà nostro dovere trasformare le difficoltà in opportunità per il futuro, e il tema del lavoro è uno di questi fronti.Torino, ad esempio, già da tempo aveva implementato lo smartworking. In questa fase non abbiamo fatto altro che ottimizzare ciò che già c’era, arrivando a disporre il 60 per cento dei nostri dipendenti in lavoro remoto. Non solo, nel piano di rilancio che abbiamo presentato prevediamo 1600 postazioni fisse di lavoro in remoto. La presenza fisica, durante l’emergenza, è stata richiesta a chi doveva garantire servizi essenziali, con tutte le precauzioni necessario. Ora è tempo di ripensare il nostro modo di intendere il lavoro, i rapporti professionali e tutto ciò che gli gira intorno. Dagli spostamenti all’uso delle nuove tecnologie", afferma il sindaco di Torino, che si sofferma sulle misure in supporto alle imprese e al commercio. "Abbiamo immediatamente sospeso le imposte. La tassa rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Idem per il suolo pubblico. Sono solo alcune delle manovre che si aggiungono a quelle di Governo e Regione. Ma, con un approccio di più ampio respiro, stiamo presentando tutto ciò che viene messo in campo per la Fase 2. Si tratta di una situazione totalmente nuova che non può essere pensata con strumenti del passato", dichiara Appendino. (segue) (Rin)