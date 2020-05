Fase 2: sindaco Appendino, innovazione e opere pubbliche, la ricetta di Torino per l’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Torino sottolinea inoltre come l'assessorato all’urbanistica abbia già presentato il piano di trasformazione della città. "I cantieri sono ripartiti non appena è stato possibile, anche per cogliere l’occasione dello scarso traffico nelle strade. Ma, oltre a manutenzioni ordinarie e straordinarie, ci sono le grandi trasformazioni su cui stiamo lavorando", afferma Appendino. "Dalle Ogm alla Ex-Diatto. Passando per i lavori nella vecchia stazione di Torino Porta Susa e ai tanti investimenti che vengono fatti nel settore immobiliare. Che tuttavia, è bene ricordarlo, per noi deve sempre privilegiare la riconversione dell’esistente piuttosto che la costruzione ex-novo. Per dare un dato, nel 2017 siamo stati l’unica città in Italia che non si è limitata a ridurre il consumo di suolo ma ha avuto addirittura un consumo di suolo negativo: -5 per cento. E poi c’è la realizzazione della Metro 2, un investimento da 4 miliardi in parte già finanziato che trasformerà completamente prima la zona Nord di Torino per arrivare a quella sud", ribadisce il sindaco. (Rin)