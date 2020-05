Russia: contenuto rallentamento dell'economia nonostante crollo Pil nominale ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento dell'economia russa potrebbe rivelarsi inferiore al previsto, ma il percorso di ripresa richiederà tempo. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico russo Maksim Reshetnikov, nel corso della riunione di governo sulle misure di sostegno in campo economico e sociale. "Da un lato, vediamo che forse il livello di indebolimento economico sarà inferiore a quanto ci aspettassimo. Ma allo stesso tempo, ovviamente, ci vorrà del tempo per tornare a recuperare", ha detto Reshetnikov. Quest'anno il dicastero dello Sviluppo economico non ha presentato le sue previsioni sulla situazione dell'economia russa, rimandando le stime a una data successiva, date le condizioni attuali. In seguito il ministero ha annunciato che avrebbe preparato una proiezione entro la fine di maggio. (segue) (Rum)