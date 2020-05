Russia: contenuto rallentamento dell'economia nonostante crollo Pil nominale ad aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione odierna, Reshetnikov ha annunciato che domani verrà presentata una previsione di sviluppo socioeconomico della Federazione Russa per il periodo 2020-2022, in vista del piano nazionale per il ripristino dell'attività economica. "Stiamo completando la previsione, che sarà presentata domani al governo russo. Abbiamo previsto tutto su base trimestrale, sincronizzando le stime con il piano nazionale", ha detto Reshetnikov. Il ministro ha riferito che è in atto un coordinamento con la Banca di Russia. Secondo le previsioni a medio termine della Banca centrale, il calo del Pil russo nel 2020 potrebbe raggiungere il 4-6 per cento. Alla fine di aprile, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo, insieme alle regioni e ai circoli economici, di sviluppare un piano d'azione nazionale per normalizzare la vita degli affari. (segue) (Rum)