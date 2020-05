Russia: contenuto rallentamento dell'economia nonostante crollo Pil nominale ad aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza si è appreso che secondo le stime del ministero delle Finanze, il Pil nominale della Russia ad aprile (6.300 miliardi di rubli, circa 79,5 miliardi di euro) è stato inferiore del 28 per cento, vale a dire circa 30 miliardi di euro, rispetto allo stesso indicatore di un anno fa. Il prodotto interno lordo reale potrebbe essere in calo del 20 per cento, valore in linea con le stime internazionali delle perdite economiche date dalla quarantena. (Rum)