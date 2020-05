Lombardia: Foroni, Pgt omogenei con software uguali per tutti i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurare agli enti locali un "allineamento delle competenze" sui dati territoriali il più omogeneo possibile, acquisendo a tale scopo dimestichezza con i software Geographical information system (Gis). L'obiettivo è quello di fare in modo che tutti i Comuni lombardi siano in grado di utilizzare questi software e quindi elaborare i dati per il Piano di governo del territorio in modo omogeneo. Il corso di formativa specialistica in calendario a partire dalla fine di settembre in Lombardia è organizzato da Regione in collaborazione con Formez (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni). Il corso è riservato ai tecnici di tutti i Comuni lombardi. Per preparare in tempo le amministrazioni comunali all' appuntamento, l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni ha scritto in questi giorni a tutti i sindaci dei 1.507 Comuni lombardi, informandoli dell'iniziativa e spiegandone i contenuti e i passaggi successivi. "Si tratta - ha spiegato Foroni - di un corso con obiettivi alquanto ambiziosi, che metterà in condizione i partecipanti di maneggiare nel migliore dei modi i cosiddetti 'software GIS' che permettono l'elaborazione di tutti i dati territoriali". (segue) (Com)