Lombardia: Foroni, Pgt omogenei con software uguali per tutti i Comuni (2)

- "Il valore aggiunto - ha sottolineato - è l'utilizzo del Database topografico regionale (Dbt), ossia la carta di base del territorio in formato Gis, particolare questo che permetterà agli enti un salto di qualità nel processo di pianificazione urbanistica locale, cioè nella costruzione digitale del Piano di governo del territorio (Pgt). "Siamo determinati - ha precisato l'assessore - a completare entro quest'anno il Dbt per tutto il territorio regionale e le Amministrazioni comunali che ancora non l'hanno utilizzato potranno scaricarlo dal Geoportale di Regione Lombardia per redigere il proprio Pgt". "In questi giorni ho scritto a tutti i sindaci dei Comuni lombardi - ha aggiunto - per avvisarli di questa iniziativa. Nelle prossime settimane, il personale in servizio presso gli uffici tecnici comunali lombardi sarà contattato da Formez e potrà segnalare l'interesse a partecipare e, in un secondo momento, riceverà le credenziali per aderire alla didattica on-line". (segue) (Com)