Mozambico: omicidio osservatore elettorale Matavel, in corso processo a sei agenti di polizia

- Riprende oggi in Mozambico il processo a carico di quattro agenti di polizia di una forza di intervento locale, imputati per l'omicidio di Anastacio Matavel, un noto osservatore elettorale che fu ucciso in occasione delle elezioni generali dello scorso 15 ottobre. Come riferiscono i media locali, il sospetto coinvolgimento della forza di polizia è emerso dopo che quattro agenti hanno confessato di aver preso parte ad un complotto per uccidere Matavel, mentre il presunto capobanda è ancora in fuga. Il 6 novembre, la polizia mozambicana aveva arrestato il comandante capo della forza di intervento, Tudelo Guirrugo, ugualmente ritenuto implicato. Anastacio Matavel era direttore delle Organizzazioni non governative della provincia meridionale di Gaza (Fonga), la piattaforma incaricata di monitorare le elezioni generali di ottobre. L'uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ad una settimana dal voto dopo essere stato inseguito e freddato mentre era a bordo della sua auto. I testimoni avevano da subito identificato tre uomini come "membri noti di un'unità di polizia anti-sommossa", aprendo una pista di indagine. La campagna elettorale per le elezioni presidenziali, legislative e provinciali, che hanno riconfermato presidente Filipe Nyusi, è stata caratterizzata da numerosi episodi di violenza che hanno colpito principalmente candidati o sostenitori dell'opposizione. (Res)