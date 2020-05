Coronavirus: Libia, registrati tre nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Libia. Lo riferisce oggi la testata online “Libya Review” in un aggiornamento dell’ultim’ora. Il Centro nazionale per il controllo delle malattie di Tripoli aveva annunciato un altro caso di Covid-19 sabato 16 maggio. Con quest’ultimo aggiornamento, il bilancio della pandemia nel paese nordafricano si aggiorna a 67 contagi e tre decessi. Lo scorso 2 maggio, l’ufficio in Libia dell’Organizzazione mondiale della sanità aveva esortato le autorità sanitarie a prestare la massima attenzione alla minaccia per la salute rappresentata dalla pandemia di Covid-19 nel paese. "Ora non è il momento di ridurre le precauzioni", aveva dichiarato Elizabeth Hoff, rappresentante dell’Oms in Libia. “I bassi numeri riportati non dovrebbero ingannarci. La Libia è nelle prime fasi dell'epidemia e non ha ancora raggiunto il picco di contagi. Fino a quando i test non diventeranno più diffusi, sarà impossibile accertare l'entità della malattia e la sua diffusione".(Res)