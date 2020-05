© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionale e le Autonomie, Francesco Boccia, ha precisato che "chi sfiducia il ministro Bonafede sfiducia tutto il governo". Ospite di "La vita in diretta" su Rai1, l’esponente di governo in quota Partito democratico ha poi aggiunto: "Noi siamo soddisfatti dei chiarimenti che ha dato". La maggioranza "è solida", ha proseguito auspicando che la sfiducia "non accada". (Rin)