L'invito del ministro Di Maio: "Tedeschi, venite in vacanza in Italia"

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha invitato i tedeschi a trascorrere le vacanze in Italia in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Bild”. In particolare, il titolare della Farnesina ha affermato: “Per l'Italia, il turismo rappresenta il 15 per cento del prodotto interno lordo. Ogni anno abbiamo milioni di turisti da ogni parte del mondo, ma in particolare dalla Germania. Per noi quello tedesco è un turismo importante, di alto livello”.A tal riguardo, Di Maio ha ricordato che ieri, 18 maggio, ha partecipato a una teleconferenza sulla ripresa del turismo e del traffico transfrontaliero nell'Ue dopo l'emergenza coronavirus, cui hanno preso parte i ministri degli Esteri di Germania (Heiko Maas), Spagna (Arancha Gonzalez Laya), Austria (Alexander Schallenberg), Grecia (Nikos Dendias), Croazia (Gordan Grlic Radman), Portogallo (Augusto Santos Silvas), Malta (Evarist Bartolo), Slovenia (Anze Logar), Cipro (Nikos Christoulides) e Bulgaria (Ekaterina Zaharieva). Nell’intervista al “Bild”, Di Maio ha evidenziato come, in questa fase, diverse regioni italiane registrino “zero contagi o meno di 10 casi” di coronavirus.Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha quindi affermato: “A tutti i miei omologhi, ho detto che l’Italia è un paese trasparente, un paese in salute e forte”. Per Di Maio, ciò significa che in estate l'Italia sarà pronta ad accogliere turisti anche europei, “ovviamente in sicurezza”. Al “Bild”, il titolare della Farnesina ha comunicato di essere “pronto a fornire un rapporto settimanale regione per regione ad ogni paese, così che i tedeschi e altri cittadini potranno verificare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per venire in Italia”. Di Maio ha quindi lanciato un “chiaro appello” al popolo tedesco: “Venite a passare le vacanze in Italia. Venite a visitare le nostre spiagge, il nostro mare, la nostra cucina, le nostre comunità montane. Noi siamo pronti ad accogliervi”. (Geb)