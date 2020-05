Ue: Papadimoulis, proposta franco-tedesca dimostra che leader fanno "troppo poco, troppo tardi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron per un Fondo europeo di ripresa di 500 miliardi di euro dimostra che i leader europei si comportano, come al solito, con la logica del "troppo poco, troppo tardi". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il vice presidente del Parlamento europeo, Dimitrios Papadimoulis, capo della delegazione di Syriza e coordinatore per la sinistra unitaria europea/sinistra verde nordica (Gue/Ngl) nella commissione parlamentare Bilanci (Budg). Secondo Papadimoulis, la proposta è "un primo passo verso la giusta direzione, ma completamente inadeguato", ha dichiarato. "Uno degli elementi positivi di questa proposta è che fornirà sovvenzioni e non prestiti, con la garanzia della Commissione, incorporati nel nuovo europeo bilancio pluriennale (Qfp)", ha aggiunto. (segue) (Beb)