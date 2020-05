Ue: Papadimoulis, proposta franco-tedesca dimostra che leader fanno "troppo poco, troppo tardi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grande svantaggio della proposta, tuttavia, è la dimensione completamente insufficiente del Fondo europeo di recupero. I 500 miliardi di euro rappresentano solo la metà di quanto fornito dal governo tedesco in aiuti di Stato a sostegno di aziende tedesche", ha ricordato Papadimoulis. "Tale fondo dimostra che i leader europei si comportano come al solito 'troppo poco, troppo tardi' contro una crisi che sta già causando grave recessione e alta disoccupazione", ha continuato. "L'inadeguata e ritardata risposta europea approfondirà questa recessione e aumenterà la disoccupazione e, in modo esplosivo, cresceranno le disuguaglianze tra nord e sud dell'Europa, facilitando la concorrenza sleale, premiando le imprese del nord a scapito delle imprese del sud. Infine, temo che questo svilupperà anche le tendenze centrifughe all'interno dell'Ue e che a trarre beneficio sarà, non solo nel sud Europa, l'ascesa dell'estrema destra populista e antieuropea", ha concluso Papadimoulis. (Beb)