Fca: Rossomando (Pd), con tante risorse investite serve nuova stagione di politiche industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle situazioni più difficili spesso è utile ritornare ai fondamentali. Così inizia una nota diffusa dalla vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando a proposito della vicenda dei prestiti con garanzia statale chiesti da Fca all'Italia. "Se un'azienda chiede un prestito di oltre 6 miliardi con garanzia statale - fa presente Rossomando - lo Stato ha non solo il diritto, ma il dovere, di far sì che tra le condizioni di questo prestito ci siano gli impegni a non delocalizzare e a mantenere i livelli occupazionali. Che quei soldi vengano utilizzati, come nel caso di Fca, per investimenti in un settore strategico come quello dell' automotive, è un'altra condizione del tutto condivisibile. Questa è la direzione - continua - che ha indicato il Partito democratico con il vicesegretario Andrea Orlando e il segretario Nicola Zingaretti e su cui si è espresso chiaramente anche il ministro Roberto Gualtieri. In una stagione in cui si evoca da più parti un moderno new deal - conclude la senatrice - e contestualmente vengono stanziate risorse pubbliche senza precedenti, più che di polemiche, ci sarebbe bisogno di una seria discussione in Parlamento su una nuova stagione di politiche industriali".(Com)