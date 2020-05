Usa-Cina: affari con Iran, Washington inserisce Shanghai Saint Logistics in lista sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno designato Shanghai Saint Logistics Limited, azienda cinese che fornisce servizi commerciali alla compagnia aerea iraniana Mahan Air, tra le entità sanzionate a causa dei propri affari con la Repubblica islamica. Lo ha annunciato oggi in un comunicato il segretario di Stato Mike Pompeo. “La Repubblica popolare cinese – scrive il capo della diplomazia di Washington – è tra i pochi paesi che continuano a lavorare con Mahan Air, che trasporta armi e terroristi in tutto il mondo per conto dell’Iran. Questa cooperazione ha delle conseguenze. Oggi, gli Stati Uniti hanno inserito nella lista delle sanzioni Shanghai Saint Logistics Limited, compagnia di base nella Repubblica popolare cinese che fornisce servizi commerciali generali alla linea aerea. Gli Stati Uniti avevano già designato nel 2011 Mahan Air come organizzazione terroristica con l’accusa di aver fornito sostegno materiale alla Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica e, nuovamente, nel 2019 per aver trasportato in Iran missili e materiale nucleare in violazione delle regole delle Nazioni Unite sulle armi di distruzione di massa”. Più recentemente, aggiunge Pompeo, “il regime iraniano si è rivolto a Mahan Air per trasferire carichi in Venezuela a sostegno del regime illegittimo di (Nicolas) Maduro e nel tentativo disperato di rilanciare la produzione energetica, crollata a causa della propria cattiva gestione. Costituisce inoltre un problema il fatto che Mahan Air sembri trasportare oro venezuelano in Iran, privando il popolo del Venezuela delle risorse necessarie a ricostruire la propria economia. Come sempre, i regimi autoritari sono più interessati alla propria sopravvivenza che alle necessità dei loro popoli”. La designazione di Shanghai Saint Logistics, conclude il segretario di Stato, serve anche "a ricordare ad altre società che continuare a collaborare con Mahan Air, in Cina come nel resto del mondo, può portare a sanzioni Usa". (Nys)