Fase 2: Boccia, dal 3 giugno via libera a mobilità infraregionale per Regioni a basso e medio rischio

- Il ministro per gli Affari regionale e le Autonomie, Francesco Boccia, ha confermato che il 3 giugno "riaprirà la mobilità infraregionale" e le Regioni con "rischio basso o medio potranno scambiarsi cittadini all’interno dei loro confini". Ospite di "La vita in diretta" su Rai1, il ministro ha però precisato che per le Regioni che presenteranno un "alto rischio" di contagio "potrà non essere opportuno". In questa fase, ha concluso Boccia, "la sicurezza coniugata ad una saggia prudenza è un punto fermo".(Rin)