Bulgaria: nessuna quarantena da giugno per viaggiatori in arrivo da Grecia e Serbia

- La Bulgaria ha concordato con Grecia e Serbia di allentare alcune restrizioni di viaggio imposte per frenare la diffusione del coronavirus a partire da primo giugno. Lo ha confermato il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, alla stapa bulgara dopo aver preso parte a una videoconferenza con i leader di Serbia, Grecia e Romania, rispettivamente, il presidente Aleksandar Vucic e i premier Kyiakos Mitsotakis e Ludovic Orban. La Bulgaria ha chiuso i suoi confini alla maggior parte dei viaggiatori da metà marzo come parte delle sue misure di blocco per il contrasto alla diffusione della pandemia. Diplomatici, lavoratori stagionali e cittadini bulgari di ritorno nel paese devono, attualmente, trascorrere 14 giorni in quarantena. "Abbiamo concordato con la Grecia a partire dal primo giugno di consentire viaggi senza la quarantena obbligatoria di 14 giorni per le persone che viaggiano per motivi di lavoro, familiari o umanitari", ha detto Borisov. Accordi simili sono stati concordati con la Serbia, ha aggiunto il premier di Sofia, auspicando che presto anche il Parlamento romeno aderisca all'iniziativa regionale per allentare le restrizioni alle frontiere. I viaggiatori dovranno firmare una dichiarazione al confine in cui confermano di non avere sintomi riconducibili a Covid-19 e che viaggiano a proprio rischio, ha chiarito Borisov.(Bus)