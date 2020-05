Germania: Procura federale assume inchiesta su attacchi negozi turchi di Waldkraiburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha avocato a sé le indagini sugli attacchi contro esercizi commerciali gestiti da immigrati turchi avvenuti a Waldkraiburg, in Baviera, tra il 17 aprile e il 6 maggio scorso. È quanto reso noto oggi dal Bga, secondo cui la decisione si fonda sulla “speciale importanza del caso”. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, vi è il sospetto che l'autore degli attacchi, che è agli arresti, ha confessato e si è dichiarato simpatizzante dello Stato islamico, stesse preparando “un grave atto di violenza in grado di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato”. L'uomo, un 25enne di origine turca, è stato arrestato l'8 maggio scorso a Muehldorf am Inn, in Baviera. Il giovane ha dichiarato di aver agito per odio contro i turchi e la Turchia e si è descritto come un sostenitore del sedicente califfato. (segue) (Geb)