Germania: Procura federale assume inchiesta su attacchi negozi turchi di Waldkraiburg (2)

- L'autore degli attacchi di Waldkraiburg è stato fermato dalla polizia presso la stazione di Muehldorf am Inn durante un normale controllo, risultando sprovvisto del biglietto nonché in possesso di una pistola e di quattro ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale. Il simpatizzante dello Stato islamico ha ammesso di aver progettato altri attacchi. Tra il 17 aprile e il 6 maggio, tre esercizi commerciali di Waldkraiburg gestiti da turchi sono stati oggetto di lancio di pietre contro le vetrine. Un negozio di frutta e verdura è stato dato alle fiamme, provocando il ferimento di sei persone. Il 25enne è, quindi, accusato di incendio doloso, lesioni gravi e tentato omicidio. In un garage di Garching intestato all'arrestato, la polizia ha trovato 13 bombe di fabbricazione artigianale e circa dieci chilogrammi di una sostanza chimica adatta a essere utilizzata come esplosivo. Nell'appartamento dell'uomo a Waldkraiburg, le forze dell'ordine hanno sequestrato una pistola e altro materiale. (Geb)