Regno Unito: sondaggio Nasuwt, solo 5 per cento insegnanti favorevole a riapertura scuole

- Un sondaggio del sindacato degli insegnanti britannico Nasuwt ha dimostrato che solo il 5 per cento dei quasi 30 mila insegnanti intervistati ritiene che il rientro a scuola dei bambini in Inghilterra dal primo di giugno possa avvenire in sicurezza. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il sondaggio rivela un'ansia crescente tra gli insegnanti, la maggioranza dei quali ha descritto i piani del governo per riaprire le scuole come "confusi e pericolosi". Il 95 per cento degli intervistati ha dichiarato di sentirsi ansioso e preoccupato riguardo alla riapertura delle scuole e il 91 per cento ha detto di non fidarsi delle misure attuate del governo per la protezione della propria salute e di quella dei bambini. Sindacati ed insegnanti si dimostrano preoccupati da settimane riguardo alla mancanza di indicazioni precise su come mantenere il distanziamento sociale nelle scuole e su come salvaguardare in modo diretto la salute di insegnanti e alunni. (Rel)