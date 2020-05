Spagna: Airbus ricorre alla cassa integrazione per oltre 3 mila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore europeo di aeromobili Airbus ricorrerà alla cassa integrazione straordinaria varata dal governo per l'emergenza coronavirus (Erte) che avrà inizio a partire da domani 20 maggio. La misura interesserà complessivamente 3.178 lavoratori distribuiti tra gli stabilimenti di Getafe (2.300), Illecas (870) e Puerto Real (490). La cassa integrazione straordinaria - che terminerà il 30 settembre prossimo – non riguarderà i membri del comitato direttivo, i dipendenti vicini al pensionamento o che lavorano in altri paesi. Le organizzazioni sindacali, da parte loro, hanno valutato positivamente l'accordo. (Spm)