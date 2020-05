Decreto Liquidità: Giacomoni (FI), fa acqua da tutte le parti, da Forza Italia toppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto stesso che siano stati presentati 2.800 emendamenti al decreto liquidità dimostra quello che diciamo da tempo: questo provvedimento liquidità fa acqua da tutte le parti. Ogni emendamento è il tentativo di mettere una toppa alle falle che sono emerse e che non consente di far affluire la liquidità che serve a famiglie e imprese. Lo ha detto Sestino Giacomoni, vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, intervenendo nel corso di una video conferenza stampa di Forza Italia sul dl liquidità. "Il governo – ha proseguito – ha commesso e sta commettendo tre errori. Innanzitutto tempi lunghi per intervenire: siamo al 18 maggio e le risorse ancora non arrivano. È stato poi folle puntare tutto sui prestiti, anziché sul fondo perduto, come hanno fatto Germania e Svizzera. L'altra follia sono i tempi stretti per restituire questi prestiti. Se sui temi di fondo c'è un 'distanziamento politico' tra noi e loro – ha concluso Giacomoni –, spero che riusciremo a portare la maggioranza a sostenere le nostre proposte sull'allungamento dei tempi di restituzione dei prestiti a 10 anni, sulla proroga delle scadenze fiscali a fine anno, sulle semplificazioni burocratiche necessarie per far affluire i fondi alle imprese più velocemente". (Rin)