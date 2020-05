Fase 2: Boccia, su ripartenza coniugato autonomia e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionale e le Autonomie, Francesco Boccia, ha ribadito che "per ripartire con 21 sistemi sanitari territoriali diversi" il governo "ha dato linee guida e ogni Regione può decidere come lentamente riaprire". Ospite di "La vita in diretta" su Rai1, il ministro ha puntualizzato: "Abbiamo coniugato Autonomia e responsabilità. La Costituzione dice che l’Autonomia si applica se c’è sussidiarietà. L’organizzazione territoriale - ha continuato Boccia - tocca alla Regione. Se ci dovessero essere problemi avrà lo Stato sempre al suo fianco, ma non possiamo fermare altre Regioni". (Rin)