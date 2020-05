Fase 2: Roma promuove lavoro agile anche per privati, ok assemblea capitolina a mozione Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità con 38 voti favorevoli una mozione, a prima firma della consigliera di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, che prevede "un impegno per la sindaca e la giunta ad adottare nella fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid-19 misure quali il potenziamento del trasporto pubblico di linea, promozione - a livello sia pubblico che privato - dello smart working al fine di ridurre il traffico, l'inquinamento e i tempi di spostamento per tutta la collettività". La mozione è stata sottoposta a un emendamento chiesto dal presidente M5s della commissione Mobilità del Campidoglio, Enrico Stefàno, e pertanto ha ottenuto il via libera unanime del consiglio comunale. Non ha partecipato al voto la consigliera del gruppo misto, ex M5s, Monica Montella. (Rer)