Islam: Di Maio a comunità in Italia, nonostante crisi non sono venuti meno valori Ramadan (2)

- Di Maio ha aggiunto: "Progettare un futuro diverso per le nostre comunità e per le relazioni fra i paesi e i popoli è l'opportunità che questa grave pandemia ci offre. Abbiamo accolto con particolare favore l'appello del segretario generale dell'Onu (Antonio Guterres) per un cessate-il-fuoco globale. Ne sosteniamo pienamente l'attuazione e auspichiamo che esso si traduca in concrete iniziative di pace e che serva a far avanzare i processi di riconciliazione nazionale e di stabilizzazione nei diversi scenari mondiali. Crediamo nella possibilità della pace e lavoriamo perché si compiano scelte coraggiose e lungimiranti nell'interesse della stabilità. Siamo pronti a sostenere l'apertura di sentieri di dialogo e il rafforzamento della cooperazione, soprattutto nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente, ove ancora numerose sono le situazioni di conflitto e di tensione". (segue) (Res)