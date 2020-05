Islam: Di Maio a comunità in Italia, nonostante crisi non sono venuti meno valori Ramadan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ha quindi manifestato "la più profonda gratitudine" ai paesi membri dell'Oic e alle comunità islamiche per "la straordinaria solidarietà che hanno testimoniato all'Italia". Una vicinanza e un'amicizia eccezionali che secondo il responsabile della Farnesina si sono tradotte in atti concreti, quali l'invio di personale e materiale sanitario e donazioni in altre forme, in gesti simbolici, come i colori della bandiera italiana che hanno illuminato i palazzi in vari paesi musulmani, nei vari messaggi di affetto ricevuti ad ogni livello. "La vostra solidarietà è stata di forte incoraggiamento nei complessi momenti che l'Italia ha affrontato nelle scorse settimane. Il mio augurio è che questo periodo di Ramadan possa essere occasione per fare esperienza e riscoprire il valore della persona, della solidarietà, della ricchezza nella differenza, dell'accoglienza e del rispetto. Ed è con questo spirito che rinnovo a voi tutti, alle vostre famiglie, ai vostri concittadini residenti in Italia, ai vostri governi ed ai vostri popoli i miei più cari auguri per un felice Ramadan. Ramadan Kareem", ha concluso il ministro. (Res)