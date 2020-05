Fase 2: Patuanelli, governo e Regioni sono stati esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli mette in evidenza il lavoro fatto dal governo e dalle Regioni per la fase due dell'emergenza coronavirus. "Il comportamento del governo e dei governatori è stato esemplare", ha detto intervenendo davanti alla commissione Industria del Senato. Il ministro ha ricordato però che "non siamo ancora guariti del tutto". Facendo riferimento alla sua personale esperienza, ha aggiunto: "penso di essere invecchiato di almeno 25 anni in questi due mesi". (Rin)