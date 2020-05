Fase 2: Pacetti (M5s), aree gioco chiuse in grandi città, polemiche strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, in un post su Facebook , commenta la decisione di Virginia Raggi, sindaco di Roma, di tenere chiuse le aree gioco nel parchi della Capitale. "Da destra a sinistra gli attacchi di oggi alla sindaca Virginia Raggi - scrive - si concentrano sulla chiusura delle aree gioco. Peccato che non succeda solo a Roma. Le grandi città, comprese quelle amministrate dai loro sindaci, hanno preferito tenerle chiuse. Ma quando si tratta degli altri va tutto bene. Anche l’Anci aveva sollevato il problema della sanificazione (che deve essere almeno giornaliera). Chi oggi blatera sull’argomento dimentica che Roma è la città più grande d’Italia e quella che ha il maggior numero di abitanti. Le aree gioco sarebbero frequentatissime dai bambini e una sola sanificazione al giorno non sarebbe di certo sufficiente. Ma hanno almeno un’idea di quante sono le aree gioco a Roma o conoscono al massimo il parco sotto casa? Continuano a pensare e a parlare di Roma come se si trattasse di un paesello. Se persino Sala a Milano si è lamentato che le aree gioco nella sua città sono troppe e che avrebbe preferito pulire le panchine, cosa dovremmo dire noi a Roma? Milano è grande come l’Eur, per capirci. Ancora una volta le dichiarazioni delle opposizioni sono puramente strumentali, quando capiranno che siamo di fronte a una situazione unica e che c’è bisogno di una sanificazione costante per la sicurezza di tutti forse riusciranno ad avanzare proposte che siano davvero nell’interesse dei cittadini e non le solite prese in giro che fanno un po’ di rumore e non aiutano nessuno. Senza considerare il fatto che questi sciagurati non hanno a cuore la sicurezza dei bambini, si venderebbero i loro figli per la politica", conclude Pacetti. (Com)