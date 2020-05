Ue: Toia (Pd), iniziativa franco-tedesca è punto di partenza, ma 500 miliardi di euro non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e del presidente francese, Emmanuel Macron, di un Recovery Fund di 500 miliardi di euro è un punto di partenza, ma molta strada va ancora fatta perché la cifra indicata non basta ad affrontare le difficoltà poste dalla crisi e non è quello che Commissione europea ed Europarlamento chiedono. Lo ha dichiarato l'eurodeputata del Partito democratico, Patrizia Toia, ad "Agenzia Nova". "Macron e Merkel dicono sì al debito comune europeo e sì anche a contributi a fondo perduto, ma abbassano l'entità del Fondo", ha commentato. "L'iniziativa dei due leader è un passo importante e aiuta certamente il negoziato in corso, le cui difficoltà hanno costretto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a ritardare la presentazione del Recovery Fund fino alla fine del mese", ha ricordato. "Come sempre le iniziative bilaterali lasciano un po' di amaro in bocca, ma questa è benvenuta perché dimostra che Merkel lascia il fronte dei paesi incerti o troppo cauti e si schiera per una decisa assunzione di responsabilità a livello europeo, come Italia, Francia, Spagna, Portogallo e altri avevano chiesto", ha aggiunto. (segue) (Beb)