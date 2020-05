Ue: Toia (Pd), iniziativa franco-tedesca è punto di partenza, ma 500 miliardi di euro non bastano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Toia, "i due leader accettano esplicitamente l'idea di 'garantire' settori e aree con maggiore difficoltà e l'idea di un debito comune per un piano di ripresa europeo con sussidi, anziché prestiti". C'è, però, "un neo e abbastanza grande in questo documento ed è la cifra dell'entità del fondo che Merkel e Macron indicano in 500 miliardi di euro! No, non ci basta e non è quello che Commissione Ue e Parlamento Ue vogliono e che le difficoltà della crisi richiedono. Noi siamo più ambiziosi e più realisti", ha sottolineato. "Per questo dobbiamo dire che il documento Merkel-Macron è un buon punto di partenza, ma molta strada ancora va fatta, e sarà molto dura. Prendiamo sul serio le dichiarazioni dei due leader che si impegnano per 'l'idea europea' (sono le parole della Merkel) e per questo li sfidiamo ad avere più coraggio e piè forza", ha concluso Toia. (Beb)