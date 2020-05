Fase 2: Laforgia (Leu), strategia della tensione di Renzi è insopportabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia della tensione da parte di Renzi non è più sopportabile: così in una nota Francesco Laforgia, senatore di Liberi e Uguale. "Mentre gli italiani sono angosciati dall’incertezza sul proprio futuro, l’ex premier si diverte a tenere tutti sulle spine su una vicenda basata su sospetti e ospitate televisive. Un garantismo - spiega Laforgia - a corrente alternata che fa davvero tanta tristezza, tanto più in un momento così difficile per il Paese". (Rin)