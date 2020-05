Roma: Raggi, non penso a mia ricandidatura, sono impegnata a fare del bene alla mia città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi non pensa alle prossime elezioni. Lo ha detto oggi intervenuta a Sky tg24: “Non nego che sto ricevendo delle richieste (per una ricandidatura, ndr) ma in questo momento sono concentrata a fare del bene per la mia città. Appena finirò questo collegamento andrò a firmare il provvedimento per l’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico, per ora mi interessa solo lavorare”, ha aggiunto la prima cittadina di Roma. (Rer)