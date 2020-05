Nigeria: Buhari proroga "fase due" fino all'1 giugno, prudenza per aumento casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha prorogato fino al prossimo 1 giugno la durata della prima fase di allentamento della serrata da coronavirus sul territorio della capitale Abuja, di Lagos e di Ogun. Lo ha annunciato il portavoce della Task force presidenziale anti Covid-19, Boss Mustapha, citato da "This Day Live". Le restrizioni rimarranno in vigore con alcuni allentamenti come già deciso nel decreto firmato lo scorso 3 maggio, ha spiegato Mustapha nel videobriefing quotidiano con i giornalisti, spiegando che il continuo emergere di nuovi casi di contagio ed il bilancio di 6.175 infezioni in tutto il paese (di cui 191 decessi) ha spinto le autorità alla prudenza. (segue) (Res)