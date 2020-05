Nigeria: Buhari proroga "fase due" fino all'1 giugno, prudenza per aumento casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante ciò, nello stato settentrionale di Kano il governatore Abdullahi Ganduje ha autorizzato la ripresa delle funzioni religiose, su richiesta di alcuni leader comunitari ed in particolare in occasione della festa di Eid al Fitr, che si celebra venerdì prossimo per la fine del ramadan. In quest'occasione, se non saranno consentiti i festeggiamenti tradizionali, il governatore ha autorizzato raduni più numerosi, con la richiesta fatta agli imam di distribuire disinfettante, garantire il distanziamento sociale e far osservare il protocollo igienico richiesto. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc), i nuovi casi sono concentrati negli stati di Lagos (74 nuovi casi), Katsina (33), Oyo (19), Kano (17), Edo (13), Zamfara (10), Ogun, Gombe e Borno (8 ciascuno), Bauchi e Kwara (7 ciascuno), nel territorio metropolitano di Abuja (4), Kaduna ed Enugu (3 ciascuno), mentre nel Rivers sono confermati due casi. (Res)