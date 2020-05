Milano: a Palagiustizia ispezione Ats su possibile presenza componenti sospetti in controsoffitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso da questa mattina un sopralluogo dei tecnici dell'ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Ats Milano Città Metropolitana al sesto e quinto piano del Palazzo di Giustizia di Milano per compiere delle campionature su del materiale trovato all'interno dei controsoffitti che sono crollati a causa di un allegamento per un tubo scoppiato a seguito dell'incendio del scorso 28 marzo. In una lettera del presidente del Tribunale, Roberto Bichi, inviata nei giorni scorsi a magistrati e dipendenti amministrativi si parla di "possibile presenza di componenti di sospetta natura, rinvenuti all'interno di alcune particolari controsoffittature - a doghe - locali dei piani 5, 6 e 7 del lato San Barnaba". Secondo quanto appreso i rilievi andranno avanti per alcuni giorni mentre i primi campioni saranno processati dal laboratorio dell'Arpa (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente) così da avere i primi esiti in 2-3 giorni dal giorno della consegna. (Rem)