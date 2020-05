Coronavirus: Gasparri (FI), governo tace per interesse su misfatti Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano "tace" sulla Cina che "ha informato tardivamente il resto del pianeta" sulla diffusione del coronavirus. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Il governo "lo fa per distrazione, per incapacità di intendere e di volere o perché è oramai consegnato mani e piedi ai voleri e agli interessi del regime cinese? Senza bisogno di scomodare interpretazioni dietrologiche, l'evoluzione naturale e storica dei fatti dice con chiarezza che dalla Cina è partito il virus", sostiene Gasparri. "La Cina ha informato tardivamente il resto del pianeta ed ha aggravato le conseguenze della pandemia, causando danni economici giganteschi che prima o poi dovrà risarcire attraverso un giudizio da promuovere in sede internazionale. La Cina - prosegue - è la vergogna e la rovina del pianeta, perché anche in tempi normali è il più grande inquinatore della terra e fa concorrenza sleale in mille modi, a chiunque e ovunque. Per non dire poi della mancanza di diritti in quella immensa terra dominata da una bieca dittatura comunista". Gasparri poi conclude: "Il governo Conte con Di Maio e i grillini sta svendendo porti, infrastrutture e tante realtà strategiche agli interessi cinesi. Abbiamo un governo noleggiato a Pechino, anzi inginocchiato ai cinesi. Noi vogliamo che l'Italia parli chiaro e si unisca a tutti quei paesi che stanno chiedendo conto e ragioni alla Cina. Il dittatore cinese ostenta sicurezza e fierezza, mentre il suo popolo viene massacrato. E’ una vergogna che tutto l’Occidente deve denunciare“, conclude il senatore di FI.(Com)