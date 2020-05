Calabria: Santelli, ripartiamo con l'apertura del cantiere della strada statale Jonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santelli ha dunque continuato: “Quello di oggi è un omaggio alla ripartenza: l’apertura di questo cantiere è stata attesa per venti anni. L’impegno che dobbiamo prendere tutti è: se non ora quando? Dobbiamo abbattere ora le maglie della burocrazia e delle leggi folli di un Paese che si è chiuso in una ragnatela che gli impedisce di volare". Il presidente ha poi proseguito: " La speranza è che ripartano gli investimenti pubblici e che si faccia uno sforzo per semplificare tutto il sistema. Continuiamo a perdere ingenti risorse dell’Unione europea e non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo metterci insieme e creare la ‘squadra Italia’. Genova ci ha dimostrato che si può fare, che ce la possiamo fare". Infine Jole Santelli ha concluso con un appello: "Togliamoci le nostre casacche politiche e lavoriamo al di là delle solite contrapposizioni di partito: lavoriamo tutti insieme per la squadra Italia e per la squadra Calabria”. (Ren)