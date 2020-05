Speciale infrastrutture: Roma, non si fermano interventi di manutenzione su strade e ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a Roma, tra i quali, oltre al rifacimento del manto stradale o di ponti e cavalcavia, ci sono anche attività dedicate a migliorare la sicurezza sulle strade. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessore alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo. "È il caso dell’intervento realizzato sulla tangenziale est - spiega Meleo -, nel tratto tra lo svincolo dell’autostrada A24 e l’ingresso della galleria della nuova circonvallazione interna, all’altezza della fine di via di Portonaccio in direzione via Tiburtina. Qui, oltre al rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, e alla pulizia e rimozione dei detriti ai bordi della strada, i new jersey presenti davanti ai guardrail sono stati riposizionati verso l’esterno. Sono state poi installate - aggiunge - delle bande rumorose per avvisare della presenza delle due curve pericolose e indurre il guidatore al controllo della velocità. Questi interventi - conclude Meleo - si sono resi necessari alla luce dei diversi incidenti verificatisi negli ultimi anni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di chi percorre questa strada. Fermo restando che i comportamenti da adottare per ridurre l’incidentalità dipendono solo da noi e passano per il rispetto dei limiti di velocità e delle regole del codice della strada". (Rer)